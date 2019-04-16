У Путіна не підтвердили його участь у зустрічі "нормандської четвірки"

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У графіку російського президента немає поїздки в Нормандію

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про можливість участі Володимира Путіна в червні саміті "нормандської четвірки" в Нормандії під час заходів, присвячених 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції. Про це пишуть росСМИ.

На питання журналістів, чи є в графіку президента поїздка в Нормандію, Пєсков відповів, що "поки немає".

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що 6 червня 2019 року має відбутися саміт нормандського формату, на якому буде піднято питання виведення російських військ з України.

"У травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення про введення блакитних шоломів ООН", - сказав президент.

РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з Україною після завершення президентських виборів.