UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина подтвердили контакты по встрече с Зеленским. Но общего понимания пока нет

Автор: Артем Горовенко

На сегодня продолжаются контакты по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Действительно между Офисом президента Украины и Администрацией президента, это (Дмитрий, - ред.) Козак, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться и озвучивались разные предложения. Но пока, в сухом остатке, какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", - отметил Песков.

Напомним, ранее российский "Коммерсант" опубликовал материал о том, что Москва давно направила предложения по встрече Путина с Зеленским, на которой президент России намерен добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями "ЛДНР".

До этого у Путина заявили, что он никогда не был против с Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир Путин