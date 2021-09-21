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У Путина ответили на решение ЕСПЧ по делу Литвиненко: не готовы прислушиваться

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не будет прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Кремль считает выводы ЕСПЧ голословными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - отметил он.

Напомним, ранее ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Литвиненко, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Бывший сотрудник ФСБ бежал в Лондон в 2000 году после того, как в России против него возбудили нескольких уголовных дел.

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Владимир ПутинЕСПЧАлександр Литвиненко