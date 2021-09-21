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У Путіна відповіли на рішення ЄСПЛ у справі Литвиненка: не готові прислухатися

Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація не буде прислухатися до рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про вбивство колишнього співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Литвиненка. Кремль вважає висновки ЄСПЛ голослівними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями або технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. Досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити подібні твердження ну як мінімум голослівно. Ми не готові прислухатися до таких рішень", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство Литвиненка, який помер у 2006 році внаслідок отруєння радіоактивним полонієм-210.

Колишній співробітник ФСБ втік до Лондона в 2000 році після того, як в Росії проти нього порушили кількох кримінальних справ.

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Володимир ПутінЕСПЧАлександр Литвиненко