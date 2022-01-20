ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна відповіли на пропозицію про визнання ЛДНР. Чекають на рішення Держдуми

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 січня 2022 12:08
У Путіна відповіли на пропозицію про визнання ЛДНР. Чекають на рішення Держдуми Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не коментуватимуть проект звернення Держдуми до глави держави щодо визнання "ЛДНР". У Росії почекають доти, доки документ не буде ухвалено парламентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Якщо я правильно розумію, все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийнято, або не буде прийнято. Це депутатська ініціатива, є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю можливим", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що проект подали депутати від Комуністичної партії РФ. Документ просили включити до порядку денного Держдуми на лютий.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко вважає, що якщо РФ визнає "ЛДНР", то наслідки цього для України будуть небезпечнішими, ніж аналогічні сценарії в Грузії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДНР
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом