У Путина ответили США на подготовку фейка по Украине: похожее уже озвучивалось

У президента России Владимира Путина отреагировали на новые обвинения от США в подготовке провокации для вторжения в Украину. В Кремле заявили, что раньше озвучивались похожие идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. В частности, якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

После этого Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило данную информацию о планах России. В фейковом видео якобы должны были участвовать актеры, которые изображали бы "скорбящих" и тела "убитых".