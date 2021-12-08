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У Путина ответили Госдепу на заявление о воссоздании СССР

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Москва, Среда 08 декабря 2021 13:05
У Путина ответили Госдепу на заявление о воссоздании СССР Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России ответили на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании президента Владимира Путина воссоздать СССР. Говорят, что это невозможно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Нуланд заявила, что Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах РФ и Беларуси.

О том, чем угрожает Украине создание Россией и Беларусью "Союзного государства" - подробно в материале РБК-Украина

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Владимир Путин Соединенные Штаты Америки
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