У Путина ответили Госдепу на заявление о воссоздании СССР

В России ответили на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании президента Владимира Путина воссоздать СССР. Говорят, что это невозможно.

Нуланд заявила, что Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков.