У Путина ответили Госдепу на заявление о воссоздании СССР
В России ответили на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании президента Владимира Путина воссоздать СССР. Говорят, что это невозможно.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Нуланд заявила, что Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.
"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков.
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о союзных программах РФ и Беларуси.
О том, чем угрожает Украине создание Россией и Беларусью "Союзного государства" - подробно в материале РБК-Украина