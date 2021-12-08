У Путіна відповіли Держдепу на заяву про відтворення СРСР
У Росії відповіли на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про бажання президента Володимира Путіна відтворити СРСР. Кажуть, що це неможливо.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Нуланд заявила, що Путін в якості проекту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз.
"Взагалі, пані Нуланд прекрасно розбирається в російській тематиці і у всіх нюансах пострадянського простору, і я переконаний, що пані Нуланд так само, як і ми, і так само, як і інші фахівці, прекрасно розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми РФ і Білорусі.
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