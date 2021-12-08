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У Путіна відповіли Держдепу на заяву про відтворення СРСР

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Москва, Середа 08 грудня 2021 13:05
У Путіна відповіли Держдепу на заяву про відтворення СРСР Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відповіли на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про бажання президента Володимира Путіна відтворити СРСР. Кажуть, що це неможливо.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Нуланд заявила, що Путін в якості проекту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз.

"Взагалі, пані Нуланд прекрасно розбирається в російській тематиці і у всіх нюансах пострадянського простору, і я переконаний, що пані Нуланд так само, як і ми, і так само, як і інші фахівці, прекрасно розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми РФ і Білорусі.

Про те, чим загрожує Україні створення Росією і Білоруссю "Союзної держави" - детально в матеріалі РБК-Україна

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки
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