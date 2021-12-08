У Путіна відповіли Держдепу на заяву про відтворення СРСР

У Росії відповіли на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про бажання президента Володимира Путіна відтворити СРСР. Кажуть, що це неможливо.

Нуланд заявила, що Путін в якості проекту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз.

"Взагалі, пані Нуланд прекрасно розбирається в російській тематиці і у всіх нюансах пострадянського простору, і я переконаний, що пані Нуланд так само, як і ми, і так само, як і інші фахівці, прекрасно розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", - сказав Пєсков.