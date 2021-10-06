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У Путина отвергли влияние на цены на газ в Европе: РФ выполняет все обязательства

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не причастна к резким скачкам биржевой цены на газ в Европе. Москва выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Самое главное - мы не просто считаем, мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе нет. Россия выполняла и выполняет все взятые на себя обязательства", - отметил он.

По его словам, причина кризиса состоит в нескольких факторах, которые совпали по времени.

"То, как идет восстановление экономики, соответственно растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ, ветрогенерация понизилась существенно в Европе, там штили. Есть также ряд других факторов, которые соединились воедино. Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией. Только непрофессионалы могут связывать это с Россией", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ на хабе TTF в Нидерландах превысила 1 900 долларов за тысячу кубометров, что стало очередным рекордом.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЦена на газ