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У Путіна заперечують плани щодо переговорів із Зеленським найближчими днями

Москва, Середа 25 листопада 2020 11:54
У Путіна заперечують плани щодо переговорів із Зеленським найближчими днями
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російський президент Володимир Путін найближчими днями не планує телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Але при необхідності така розмова може відбутися.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Поки в найближчі дні такої телефонної розмови немає в планах", - відповів він на питання журналістів про можливу бесіду.

Пєсков підкреслив, що Кремль не анонсує конкретні телефонні розмови Путіна.

"При необхідності таку розмову дуже легко може бути погоджено через наявні канали спілкування", - додав представник Кремля.

Відзначимо, напередодні деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента поширили інформацію про те, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Повідомлялося, що бесіда планується, щоб прискорити обмін полоненими і провести його до кінця року.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Київ підготував 11 осіб для обміну з Росією до кінця.

Проте окупаційна влада на Донбасі вже заявила, що обмін полоненими не відбудеться до погодження дорожньої карти реалізації мінських угод в ТКГ.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийВолодимир Путінобмін полоненими

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