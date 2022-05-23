У Путина отреагировали на суд над Шишимариным. Попытаются защитить интересы

Российская Федерация попытается защитить интересы своего военнослужащего Вадима Шишимарина. Он стал первым с начала вторжения в Украину оккупантом, которому в Киеве вынесли приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте. Ибо фактически не ведется деятельность загранучреждений. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможности попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", - отметил он.

Напомним, сегодня Соломенский районный суд Киева приговорил Шишимарина к пожизенному заключению.

По данным следствия, 21-летний парень 28 февраля при отступлении своего подразделения застрелил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который шел с велосипедом. Александр Шелипов был в гражданской одежде и разговаривал по телефону. Сержанту приказали убить мужчину, и он сделал несколько выстрелов из автомата. Подсудимый признал свою вину.

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