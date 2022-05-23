У Путіна відреагували на суд над Шишимаріним. Спробують захистити інтереси

Російська Федерація спробує захистити інтереси свого військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Він став першим з початку вторгнення в Україну окупантом, якому в Києві винесли вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Безумовно, нас хвилює доля нашого громадянина. Але ми не маємо багато можливостей для захисту його інтересів на місці. Бо фактично не ведеться діяльність закордонних установ. Але це не означає, що ми не будемо розглядати можливості спроб по інших каналах. Доля кожного громадянина Росії для нас має першочергове значення", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Солом'янський районний суд Києва засудив Шишимаріна до довічного ув'язнення.

За даними слідства, 21-річний хлопець 28 лютого при відступі свого підрозділу застрелив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, який йшов з велосипедом. Олександр Шеліпов був у цивільному одязі і розмовляв по телефону. Сержанту наказали вбити чоловіка, і він зробив кілька пострілів з автомата. Підсудний визнав свою провину.

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