У Путина отреагировали на слова Зеленского о возможном разрыве связей Украины с ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский допустил референдум по разрыву связей с ОРДЛО , если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта. У президента РФ Владимира Путина отрегировали на заявление украинского лидера.

По его словам, трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства.

"Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы "отторгнуты" украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление", - заявил Песков.

Отметим, вчера в интервью "1+1" Зеленский не исключил "полного разрыва отношений" с оккупированными территориями, если другие планы урегулирования не сработают.