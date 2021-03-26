У Путина отреагировали на слова Макрона о "новой мировой войне" из-за пандемии

В Кремле не согласны с заявленим президента Франции Эммануэля Макрона о " новой мировой войне " в сфере вакцин от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не использует пандемию в качестве инструмента влияния.

Песков заявил, что между Владимиром Путиным и Макроном сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия.

"Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин. По его мнению, эти страны пытаются влиять на ход событий своими вакцинами.