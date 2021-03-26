У Путина отреагировали на слова Макрона о "новой мировой войне" из-за пандемии
В Кремле не согласны с заявленим президента Франции Эммануэля Макрона о "новой мировой войне" в сфере вакцин от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не использует пандемию в качестве инструмента влияния.
Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что между Владимиром Путиным и Макроном сложился доверительный диалог, однако по некоторым вопросам есть разногласия.
"Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - сказал Песков.
Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин. По его мнению, эти страны пытаются влиять на ход событий своими вакцинами.
Напомним, издание The New York Times писало, что Россия ведет пропаганду против западных вакцин от коронавируса.
Отметим, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.