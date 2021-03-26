У Путіна відреагували на слова Макрона про "нову світову війну" через пандемію
В Кремлі не згодні з заявою президента Франції Еммануеля Макрона про "нову світову війну" у сфері вакцин від коронавірусу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не використовує пандемію в якості інструменту впливу.
Про це повідомляє ТАСС.
Пєсков заявив, що між Володимиром Путіним і Макроном склався довірчий діалог, однак з деяких питань є розбіжності.
"Ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику в якості якогось інструменту впливу", - сказав Пєсков.
Раніше Макрон заявив, що Європа зіткнулася зі "світовою війною нового типу" через пандемію коронавірусу і дій Росії і Китаю в області вакцин. На його думку, ці країни намагаються впливати на хід подій своїми вакцинами.
Нагадаємо, видання The New York Times писало, що Росія веде пропаганду проти західних вакцин від коронавірусу.
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