У Путина тоже отреагировали на "шутку" о Закарпатье: нас это не касается

В российском Кремле не хотят комментировать "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за поставки вакцины от COVID . Там подчеркивают, что это не более, чем шутка.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .

"Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается", - подчеркнул он.

По его словам, со стороны Словакии есть заинтересованность в поставках "Спутника V".

"Это обычный режим, это не гуманитарная помощь, вакцина имеет свою стоимость", - добавил Песков.