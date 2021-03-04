У Путіна теж відреагували на "жарт" про Закарпаття: нас це не стосується

В російському Кремлі не хочуть коментувати "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за постачання вакцини від COVID . Там наголошують, що це не більше, ніж жарт.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС .

"Ми це ніяк не хочемо коментувати, це нас не стосується", - підкреслив він.

За його словами, з боку Словаччини є зацікавленість в поставках "Супутника V".

"Це звичайний режим, це не гуманітарна допомога, вакцина має свою вартість", - додав Пєсков.