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У Путина отреагировали на присуждение Навальному премии Сахарова

Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина сомневаются в объективности Европарламента при присуждении премии Сахарова оппозиционеру Алексею Навальному. В Кремле полагают, что премию дали люди, которые якобы "не располагают достоверной информацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы считаем, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение этих слов. Мы уважаем Европарламент безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям", - отметил он.

По его мнению, решение о присуждении Навальному премии Сахарова принимали те люди, которые "просто не располагают достоверной информацией" в истории с ним.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный, который сейчас находится в российской тюрьме, получил премию имени Сахарова "За свободу мысли" - главную премию Евросоюза в сфере прав человека.

Отметим, эту премию в разные годы получали белорусская оппозиция и украинский режиссер Олег Сенцов, который несколько лет провел в российской тюрьме.

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Владимир ПутинНавальныйпремия