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У Путіна відреагували на присудження Навальному премії Сахарова

Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна сумніваються в об'єктивності Європарламенту при присудженні премії Сахарова опозиціонеру Олексію Навальному. У Кремлі вважають, що премію дали люди, які нібито "не мають достовірної інформації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми вважаємо, що подібними рішеннями Європарламент девальвує значення цих слів. Ми поважаємо Європарламент безумовно, але ніхто нас не може змусити проявляти повагу до подібних рішень", - зазначив він.

На його думку, рішення про присудження Навальному премії Сахарова приймали ті люди, які "просто не мають достовірної інформації" в історії з ним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний, який зараз перебуває в російській в'язниці, отримав премію імені Сахарова "За свободу думки" - головну премію Євросоюзу у сфері прав людини.

Зазначимо, цю премію в різні роки отримували білоруська опозиція і український режисер Олег Сенцов, який кілька років провів у російській в'язниці.

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Володимир ПутінНавальнийпремия