У Путіна відреагували на присудження Навальному премії Сахарова

У президента Росії Володимира Путіна сумніваються в об'єктивності Європарламенту при присудженні премії Сахарова опозиціонеру Олексію Навальному. У Кремлі вважають, що премію дали люди, які нібито "не мають достовірної інформації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми вважаємо, що подібними рішеннями Європарламент девальвує значення цих слів. Ми поважаємо Європарламент безумовно, але ніхто нас не може змусити проявляти повагу до подібних рішень", - зазначив він.

На його думку, рішення про присудження Навальному премії Сахарова приймали ті люди, які "просто не мають достовірної інформації" в історії з ним.