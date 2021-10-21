У Путіна відреагували на присудження Навальному премії Сахарова
У президента Росії Володимира Путіна сумніваються в об'єктивності Європарламенту при присудженні премії Сахарова опозиціонеру Олексію Навальному. У Кремлі вважають, що премію дали люди, які нібито "не мають достовірної інформації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Ми вважаємо, що подібними рішеннями Європарламент девальвує значення цих слів. Ми поважаємо Європарламент безумовно, але ніхто нас не може змусити проявляти повагу до подібних рішень", - зазначив він.
На його думку, рішення про присудження Навальному премії Сахарова приймали ті люди, які "просто не мають достовірної інформації" в історії з ним.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний, який зараз перебуває в російській в'язниці, отримав премію імені Сахарова "За свободу думки" - головну премію Євросоюзу у сфері прав людини.
Зазначимо, цю премію в різні роки отримували білоруська опозиція і український режисер Олег Сенцов, який кілька років провів у російській в'язниці.