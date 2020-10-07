У Путіна відреагували на звіт ОЗХЗ по ситуації з Навальним

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) робить загальні заяви щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що їх треба підтверджувати професійною інформацією.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Що стосується опублікованої інформації ОЗХЗ, то ще раз повторюю, ми маємо ще цю інформацію отримати. Поки що ми з вами чули тільки загальні твердження", - сказав Пєсков.

Також він зазначив, що Росія не проводить роботи, пов'язані з розробкою або доопрацюванням хімічної зброї через те, що РФ є учасницею відповідних конвенцій про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, напередодні у ОЗХЗ заявили, що речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку", але раніше в списках заборонених хімікатів не значилась.

Після цього Москва звинуватила в упередженості результати експертиз ОЗХЗ.

Також раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що якщо ОЗХЗ підтвердить отруєння Навального бойовою отрутою "Новачок", Росії не вдасться уникнути санкцій.