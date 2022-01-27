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У Путина отреагировали на инициативу о поставках оружия для "ЛДНР": это что-то новое

Автор: Сергей Новиков

Российский президент Владимир Путин знает об инициативе его партии "Единая Россия", которая касается официальных поставок оружия для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Причем данная инициатива якобы является "чем-то новым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента", - отметил он.

В то же время он уточнил, что Россия раньше якобы не поставляла оружие на оккупированный Донбасс.

"Это что-то новое", - подчеркнул Песков.

Напомним, накануне партия "Единая Россия", которая является правящей в Российской Федерации, инициировала официальные военные поставки для так называемых "ЛДНР".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нужно сосредоточиться на реализации минских соглашений, тогда отпадут все вопросы по поводу таких поставок.

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