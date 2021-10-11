UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина отреагировали на информацию о краже формулы AstraZeneca российским шпионом

Автор: Анастасия Рокитна

Газета The Sun опубликовала информацию о возможной краже формулы для вакцини "Спутник V" российским шпионом. У президента РФ Владимира Путина отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Пресс-секретарь президента РФ назвал издание ненаучной газетой.

"Газета The Sun - очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям", - сказал представитель Кремля.

Напомним, газета The Sun опубликовала материал, в котором говорится, что российский шпион украл формулу вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую разработал университет Оксфорда.

Издание без указания источников написало, что об этом спецслужбы сообщили министрам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВакцина