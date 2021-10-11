У Путіна відреагували на інформацію про крадіжку формули AstraZeneca російським шпигуном

Газета The Sun опублікувала інформацію про можливу крадіжку формули для вакцини "Супутник V" російським шпигуном. У президента РФ Володимира Путіна відреагували на це.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.
Прес-секретар президента РФ назвав видання ненауковою газетою.
"Газета The Sun - дуже відома, глибоко не наукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій", - сказав представник Кремля.
Нагадаємо, газета The Sun опублікувала матеріал, в якому говориться, що російський шпигун вкрав формулу вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку розробив університет Оксфорда.
Видання без зазначення джерел написало, що про це спецслужби повідомили міністрам.