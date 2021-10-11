RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна відреагували на інформацію про крадіжку формули AstraZeneca російським шпигуном

Автор: Анастасія Рокитна

Газета The Sun опублікувала інформацію про можливу крадіжку формули для вакцини "Супутник V" російським шпигуном. У президента РФ Володимира Путіна відреагували на це.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

Прес-секретар президента РФ назвав видання ненауковою газетою.

"Газета The Sun - дуже відома, глибоко не наукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, газета The Sun опублікувала матеріал, в якому говориться, що російський шпигун вкрав формулу вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку розробив університет Оксфорда.

Видання без зазначення джерел написало, що про це спецслужби повідомили міністрам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВакцина