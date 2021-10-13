У Путина отреагировали на домашний арест Медвечука: попытка свести счеты
У президента России Владимира Путина отреагировали на новый домашний арест украинского нардепа Виктора Медведчука. В Кремле его расценивают как попытку сведения политических счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы с самого начала сказали, что все, что происходит с Медведчуком - это сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого укреплял свои политические позиции в стране", - отметил Песков.
По его словам, в Кремле такую практику "решительно осуждают".
"Вряд ли мы чем-то можем помочь Медведчуку, он гражданин Украины, гражданин своей страны. Относимся к этому как к попыткам сведения политических счетов с конкурентом", - добавил он.
Напомним, накануне Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу.
Его подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта на поставки угля из Южной Африки в 2015 году, чтобы организовать контрабанду с оккупированного Донбасса с финансированием террористов на 200 млн гривен.