У Путина отреагировали на домашний арест Медвечука: попытка свести счеты

У президента России Владимира Путина отреагировали на новый домашний арест украинского нардепа Виктора Медведчука . В Кремле его расценивают как попытку сведения политических счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы с самого начала сказали, что все, что происходит с Медведчуком - это сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого укреплял свои политические позиции в стране", - отметил Песков.

По его словам, в Кремле такую практику "решительно осуждают".

"Вряд ли мы чем-то можем помочь Медведчуку, он гражданин Украины, гражданин своей страны. Относимся к этому как к попыткам сведения политических счетов с конкурентом", - добавил он.