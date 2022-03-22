ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина отказались называть потери в Украине: "прерогатива Минобороны"

Новина українською →
Москва, Вторник 22 марта 2022 13:44
У Путина отказались называть потери в Украине: "прерогатива Минобороны" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина отказываются называть потери в войне против Украины. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это прерогатива российского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно Министерства обороны", - отметил он.

Напомним, накануне российская "Комсомольская правда" со ссылкой на Минобороны сообщила, что российские войска в Украине потеряли убитыми более 9 800 человек, но после публикации этот материал убрали. В последствие редакция сообщила о якобы взломе.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 26 дней войны россияне потеряли убитыми порядка 15 300 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро