У Путина опровергли причастность российских войск к "резне в Буче"

Российские войска якобы не причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области. У президента России Владимира Путина увидели признаки "видеоподлога" в опубликованных Украиной материалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, информация о российских преступлениях в Буче "должна быть подвергнута серьезному сомнению". Поскольку в опубликованных видео якобы есть признаки фальсификации. "Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза ООН", - отметил Песков.