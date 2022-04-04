У Путина опровергли причастность российских войск к "резне в Буче"
Российские войска якобы не причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области. У президента России Владимира Путина увидели признаки "видеоподлога" в опубликованных Украиной материалах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, информация о российских преступлениях в Буче "должна быть подвергнута серьезному сомнению". Поскольку в опубликованных видео якобы есть признаки фальсификации.
"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза ООН", - отметил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что "резня в Буче" будет внесена в список самых жестоких зверств в Европе.
Отметим, после отступления российских войск в этом пригороде Киева обнаружили десятки мирных жителей, над которыми была совершена жестокая расправа. В частности, были найдены погибшие от выстрелов в голову, со связанными руками и так далее. На данный момент известно о том, что за время оккупации погибли не менее 350 человек.
Сегодня Польша инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию событий в Буче.
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