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У Путина опровергли причастность российских войск к "резне в Буче"

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Москва, Понедельник 04 апреля 2022 12:56
У Путина опровергли причастность российских войск к "резне в Буче" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Российские войска якобы не причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области. У президента России Владимира Путина увидели признаки "видеоподлога" в опубликованных Украиной материалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, информация о российских преступлениях в Буче "должна быть подвергнута серьезному сомнению". Поскольку в опубликованных видео якобы есть признаки фальсификации.

"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза ООН", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что "резня в Буче" будет внесена в список самых жестоких зверств в Европе.

Отметим, после отступления российских войск в этом пригороде Киева обнаружили десятки мирных жителей, над которыми была совершена жестокая расправа. В частности, были найдены погибшие от выстрелов в голову, со связанными руками и так далее. На данный момент известно о том, что за время оккупации погибли не менее 350 человек.

Сегодня Польша инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию событий в Буче.

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