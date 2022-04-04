У Путіна спростували причетність російських військ до "різанини в Бучі"

Російські війська нібито не причетні до військових злочинів у Бучі Київської області. У президента Росії Володимира Путіна побачили ознаки "відеопідробки" в опублікованих Україною матеріалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, інформація про російські злочини в Бучі "повинна бути піддана серйозному сумніву". Оскільки в опублікованих відео нібито є ознаки фальсифікації. "Фактологія, календарна послідовність подій також не говорить на користь достовірності цих тверджень. Ми категоричним чином відкидаємо будь-які звинувачення. Більш того, ми вважаємо, що тема має обговорюватися на максимально високому рівні. Тому була наша ініціатива розглянути тему в Радбезі. Знаємо, що ця ініціатива була заблокована. Наші дипломати продовжать активні зусилля, щоб просунути це питання на порядок денний Радбезу ООН", - зазначив Пєсков.