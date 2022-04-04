ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна спростували причетність російських військ до "різанини в Бучі"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 04 квітня 2022 12:56
У Путіна спростували причетність російських військ до "різанини в Бучі" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська нібито не причетні до військових злочинів у Бучі Київської області. У президента Росії Володимира Путіна побачили ознаки "відеопідробки" в опублікованих Україною матеріалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, інформація про російські злочини в Бучі "повинна бути піддана серйозному сумніву". Оскільки в опублікованих відео нібито є ознаки фальсифікації.

"Фактологія, календарна послідовність подій також не говорить на користь достовірності цих тверджень. Ми категоричним чином відкидаємо будь-які звинувачення. Більш того, ми вважаємо, що тема має обговорюватися на максимально високому рівні. Тому була наша ініціатива розглянути тему в Радбезі. Знаємо, що ця ініціатива була заблокована. Наші дипломати продовжать активні зусилля, щоб просунути це питання на порядок денний Радбезу ООН", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "різанина в Бучі" буде внесена до списку найжорстокіших звірств в Європі.

Зазначимо, після відступу російських військ у цьому передмісті Києва виявили десятки мирних жителів, над якими була здійснена жорстока розправа. Зокрема, були знайдені загиблі від пострілів в голову, зі зв'язаними руками і так далі. На даний момент відомо про те, що за час окупації загинули не менше 350 осіб.

Сьогодні Польща ініціювала створення спеціальної міжнародної комісії з розслідування подій у Бучі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Буча Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні