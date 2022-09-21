"Путіна в окопи". Як протестують у Росії проти мобілізації

Москва

На протести у Росії вийшли сотні людей. Вони збираються на Арбаті, натовп скандує гасло "Путіна в окопи" . Наразі відомо про 136 затриманих, яких почали забирати в автозаки одразу після початку ходи.

У поодиноких випадках протестувальники намагаються відбити затриманих.

Репортери фіксують, як силовики під час затримання били протестувальників головою об різні поверхні. Одного чоловіка вдарили маківкою об автозак, іншого двічі вдарили головою в скляну вітрину.

Як мінімум дві дівчини знепритомніли, але за якою причиною, поки невідомо. Одну з них силовики забрали з середини вулиці до магазину. Інша знепритомніла біля входу в автозак.

Санкт-Петербург

Біля Ісаакіївського собору теж зібралося кілька сотень людей. Силовики намагаються розігнати протести, повідомляється про щонайменше 160 затриманих. Крім того, затримали дівчину, яка стала в пікет із плакатом "Ні мобілізації! Z-патріоти, на фронт" .

Тут поліція активно застосовує силу проти протестувальників, у тому числі б'ють дубинками по голові. Однією з учасниць розбили голову у кров.

Протестувальники біля Ісаакіївського собору намагаються захиститися у зчіпці, їх намагаються вирвати з неї. Хлопців б'ють палицями.

Також у мережі з'явилося відео, як силовики утрьох б'ють жінку.

Єкатеринбург

Російські ЗМІ не називають навіть приблизну кількість учасників, але поліція затримала щонайменше 45 осіб. Причому затримують усіх підряд.

Через 20 хвилин після того, як на площі Праці почали збиратися люди, один з поліцейських заявив, що дає протестувальникам, щоб розійтися з "несанкціонованого заходу".

Одна з затриманих біля автозаку заявила: "Ми просто жити хочемо, щоб наших чоловіків не забирали" . Коли поліція розчистила площу, на неї прийшли прибічники мобілізації.

Перм

Тут затримали кілька десятків людей. У тому числі дівчину, яка співала пісню гурту "Порнофільми", відомого своєю антипутінською та антивоєнною позицією.

Барнаул

Акція протесту пройшла відносно спокійно, але на неї вийшли лише близько 60 осіб. Місцеві ЗМІ зазначають, що силовиків було менше.

Улан-Уде

На вулиці вийшли кілька десятків людей, повідомляється про чотирьох затриманих.

Іркутськ

За оцінкою правозахисників та активістів, на акцію вийшли 60 людей. Повідомляється про два десятки затриманих.

Красноярськ

Декілька десятків людей влаштували ходу від площі Революції вулицею Миру, протягом всієї акції їх супроводжувала поліція. За даними очевидців є близько 30 затриманих.

Томськ

На вулицю вийшло близько сотні осіб, близько 35 було затримано.

Новосибірськ

На все місто-мільйонник набралося лише до сотні протестувальників. Точна кількість затриманих невідома.

Коли на протестах почали скандувати "Ні війні!", поліція вимагала розійтися, погрожуючи адміністративною відповідальністю. Один із учасників акції став перед співробітником поліції та прокричав: "Я не збираюся вмирати за Путіна і за вас! Ви самі знаєте, що все х..во!".