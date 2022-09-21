"Путина в окопы". Как протестуют в России против мобилизации

Москва

На протесты в России вышли сотни человек. Они собираются на Арбате, толпа скандирует лозунг "Путина в окопы". На данный момент известно о 136 задержанных, которых начали забирать в автозаки сразу после начала шествия.

В редких случаях протестующие пытаются отбить задержанных.

Репортеры фиксируют, как силовики при задержании били протестующих головой о различные поверхности. Одного мужчину ударили макушкой об автозак, другого дважды ударили головой о стеклянную витрину.

Как минимум две девушки потеряли сознание, но по какой причине, пока неизвестно. Одну из них силовики унесли с середины улицы к магазину. Другая потеряла сознание у входа в автозак.

Санкт-Петербург

Возле Исаакиевского собора тоже собрались несколько сотен людей. Силовики пытаются разогнать протесты, сообщается о минимум 160 задержанных. Кроме того, задержали девушку, которая встала в пикет с плакатом "Нет мобилизации! Z-патриоты, на фронт".

Здесь полиция активно применяет силу против протестующих, в том числе бьют дубинками по голове. Одной из участниц разбили голову в кровь.

Протестующие возле Исаакиевского собора пытаются защититься в сцепке, их пытаются вырвать из нее. Парней избивают дубинками.

Также в сети появилось видео, как силовики втроем избивают женщину.

Екатеринбург

Российские СМИ не называют даже приблизительное количество участников, но полиция задержала как минимум 45 человек. Причем задерживают "всех подряд".

Спустя 20 минут после того, как на площади Труда начали собираться люди, один из полицейских заявил, что дает протестующим, чтобы разойтись с "несанкционированного мероприятия".

Одна из задержанных возле автозака заявила: "Мы просто жить хотим, чтобы наших мужчин не забирали". Когда полиция расчистила прощадь, на нее пришли сторонники мобилизации.

Пермь

Здесь задержали несколько десятков человек. В том числе девушку, которая пела песню группы "Порнофильмы", известной своей антипутинской и антивоенной позицией.

Барнаул

Акция протеста прошла относительно спокойно, но на нее вышли всего около 60 человек. Местные СМИ отмечают, что силовиков было меньше.

Улан-Удэ

На улицы вышли несколько десятков человек, сообщается о четырех задержанных.

Иркутск

По оценке правозащитников и активистов, на акцию вышли 60 человек. Сообщается о двух десятках задержанных.

Красноярск

Несколько десятков человек устроили шествие от площади Революции по улице Мира, на протяжении всей акции их сопровождала полиция. По данным очевидцев, есть около 30 задержанных.

Томск

На улицу вышло около сотни человек, около 35 были задержаны.

Новосибирск

На весь город-миллионник набралось всего до сотни протестующих. Точное количество задержанных неизвестно.

Когда на протестах начали скандировать "Нет войне!", полиция потребовала разойтись, угрожая административной ответственностью. Один из участников акции встал перед сотрудником полиции и прокричал: "Я не собираюсь умирать за Путина и за вас! Вы сами знаете, что все х..во!".