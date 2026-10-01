"На наш жаль, американці, як і раніше, пов'язують весь цей процес, попри очевидну вигоду, з врегулюванням ситуації в Україні. Тобто говорять, що спочатку має відбутися врегулювання, а вже потім - реалізація проєкту. Ми вважаємо, що могли б і не чекати. Могли б працювати на власну користь уже зараз", - поскаржився представник Путіна.

Окрім того, він почав стверджувати, що Україні досі не вдалося наблизитися до переговорів із Росією. На цьому тлі Пєсков укотре цинічно збрехав, що Європа продовжує перешкоджати відновленню переговорного процесу між Києвом і Московою.

"Поки обережні заяви окремих європейських політиків про необхідність діалогу з Москвою не впливають на загальноєвропейський антиросійський мейнстрим", - бідкається речник Кремля.

Пєсков почав вигадувати, що Європа замість пошуку шляхів деескалації напруженості "вирішила формувати власну безпекову ідентичність". Ба більше, він додав, що на створення європейських механізмів захисту країни ЄС витрачають майже 5% своїх бюджетів. На переконання представника Путіна, цей процес лише набирає обертів.

Попри це, Пєсков назвав позитивним явищем слова прем'єр-міністра Болгарії про важливість використання будь-якої можливості для діалогу з Росією.