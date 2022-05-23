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На Путина было совершено покушение после начала войны, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (uscc.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Еще в начале войны России против Украины, на главу Кремля Владимира Путина было совершено покушение. Ситуация не получила никакой огласки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью для издания "Украинская правда".

"На Путина были покушения... на него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место... это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место", - заявил Буданов.

Напомним, РБК-Украина писало о возможных сценариях в России после смерти Путина.

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