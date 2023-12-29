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"Путіна необхідно зупинити". Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Масований удар Росії є нагадуванням про те, що диктатор Володимир Путін хоче знищити Україну. Його треба зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Американський лідер нагадав, що сьогодні, 29 грудня, Росія завдала ударів по українському пологовому будинку, торговому центру та житловим кварталам, внаслідок чого загинули мирні жителі, десятки отримали поранення.

"Це суворе нагадування усьому світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та поневолити її народ. Його необхідно зупинити", - наголосив Байден.

Він також додав, що якщо Конгрес США не схвалить нове фінансування допомоги Україні, то країна не зможе продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, які потрібні для захисту українського мирного населення.

"Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань", - зазначив президент.

За його словами, ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Вони торкаються і всього Північноатлантичного альянсу.

"Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик свободи", - резюмував він.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали найбільшого масованого удару по Україні з початку повномасштабної війни.

Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували понад 150 цілей.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально з наслідками атаки російських терористів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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