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У Путина назвали условие для проведения переговоров с Украиной

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом. Однако он считает, что диалог между странами возможен только если Украина сложит оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие", заявил Лавров.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива".

Однако спикер Путина не уточнил подробности возможных переговоров между странами.

"В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может говорить о своем нейтральном статусе касательно НАТО, однако для этого нужно гарантии безопасности.

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