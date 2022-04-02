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У Путина назвали Украину сложной и враждебной страной

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Москва, Суббота 02 апреля 2022 21:50
У Путина назвали Украину сложной и враждебной страной Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Украину сложной и враждебной страной. При этом представитель Кремля заявил о готовности продолжать переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Беларусь 1".

"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем нынешнем состоянии враждебная", - сказал Песков.

По его словам, сегодня важно продолжать переговоры с Украиной. Он добавил, что место их проведения не имеет значения.

Напомним, в этом же интервью Песков назвал одну из главных целей войны в Украине.

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