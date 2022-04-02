У Путіна назвали Україну складною і ворожою країною

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Україну складною і ворожою країною. При цьому представник Кремля заявив про готовність продовжувати переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу "Білорусь 1".

"Україна - дуже складна країна для нас. Вона у своєму нинішньому стані ворожа", - сказав Пєсков. За його словами, сьогодні важливо продовжувати переговори з Україною. Він додав, що місце їх проведення не має значення.