У Путіна назвали Україну складною і ворожою країною
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Україну складною і ворожою країною. При цьому представник Кремля заявив про готовність продовжувати переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу "Білорусь 1".
"Україна - дуже складна країна для нас. Вона у своєму нинішньому стані ворожа", - сказав Пєсков.
За його словами, сьогодні важливо продовжувати переговори з Україною. Він додав, що місце їх проведення не має значення.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Пєсков назвав одну з головних цілей війни в Україні.
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