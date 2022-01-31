У Путина назвали тревожными планы Британии ввести санкции против российских олигархов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными планы Великобритании ввести санкции против российских олигархов. Представитель Кремля пообещал, что такие действия Лондона не останутся без ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", - сказал Песков.
По его словам, планируемые Великобританией санкции против российских олигархов - это повод для серьезной обеспокоенности не только для бизнеса в России, но и для международных бизнес-структур.
Отвечая на вопрос о возможном ответе России Песков заявил, что атака на российский бизнес подразумевает ответные меры. Представитель Кремля не уточнил, о каких именно идет речь. Он подчеркнул, что эти меры сформулируют исходя из интересов Москвы и будут введены в том случае, если они потребуются.
Напомним, в Британии разрабатывают законопроект о санкциях против любых организаций и физических лиц России, включая российских олигархов.
Отметим, США, в случае нового вторжения в Украину могут ввести санкции, которые способны разрушить всю российскую экономику.