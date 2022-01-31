У Путина назвали тревожными планы Британии ввести санкции против российских олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными планы Великобритании ввести санкции против российских олигархов. Представитель Кремля пообещал, что такие действия Лондона не останутся без ответа.

"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", - сказал Песков.

По его словам, планируемые Великобританией санкции против российских олигархов - это повод для серьезной обеспокоенности не только для бизнеса в России, но и для международных бизнес-структур.

Отвечая на вопрос о возможном ответе России Песков заявил, что атака на российский бизнес подразумевает ответные меры. Представитель Кремля не уточнил, о каких именно идет речь. Он подчеркнул, что эти меры сформулируют исходя из интересов Москвы и будут введены в том случае, если они потребуются.