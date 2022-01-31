У Путіна назвали тривожними плани Британії ввести санкції проти російських олігархів

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав тривожними плани Великобританії ввести санкції проти російських олігархів. Представник Кремля пообіцяв, що такі дії Лондона не залишаться без відповіді.

"Це дуже тривожна заява з Лондона. Я думаю, вони тривожні не тільки для нас, для наших компаній", - сказав Пєсков.

За його словами, плановані Великобританією санкції проти російських олігархів - це привід для серйозної стурбованості не тільки для бізнесу в Росії, але і для міжнародних бізнес-структур.

Відповідаючи на питання про можливу відповідь Росії Пєсков заявив, що атака на російський бізнес передбачає відповідні заходи. Представник Кремля не уточнив, про які саме йдеться. Він підкреслив, що ці заходи сформулюють виходячи з інтересів Москви і будуть введені в тому випадку, якщо вони будуть потрібні.