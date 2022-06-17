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У Путина назвали решение Еврокомиссии по Украине поводом для "повышенного внимания"

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Рекомендация Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, требует повышенного внимания. Мы будем тщательно наблюдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Это, как и ранее, остается другой плоскостью (чем вопрос вступления в НАТО - ред.), хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий по усилению военной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят различные трансформации, которые мы, конечно, тщательно наблюдаем", - сказал Песков.

Решение Еврокомиссии

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставление рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Добавим, это решение уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит украинскую победу.

Отметим, ранее в Москве уже заявляли, что позиция РФ относительно будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась.

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