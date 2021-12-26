У Путина назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти" для России
Безопасность России находится под угрозой из-за якобы "обмана" Запада о непродвижении НАТО на восток. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, это "вопрос жизни и смерти" для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова в эфире телеканала "Россия-1".
"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал он.
При этом Песков упомянул возможное расширение НАТО на постсоветские страны, включая Украину.
"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Путин будет опираться на мнение военных.
По данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 39,2% респондентов считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины. По мнению украинцев, это лишь разожжет агрессивность Путина в отношении Украины.
Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины, 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.