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У Путина назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти" для России

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Воскресенье 26 декабря 2021 13:51
У Путина назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти" для России Фото: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Безопасность России находится под угрозой из-за якобы "обмана" Запада о непродвижении НАТО на восток. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, это "вопрос жизни и смерти" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова в эфире телеканала "Россия-1".

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал он.

При этом Песков упомянул возможное расширение НАТО на постсоветские страны, включая Украину.

"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Путин будет опираться на мнение военных.

По данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 39,2% респондентов считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины. По мнению украинцев, это лишь разожжет агрессивность Путина в отношении Украины.

Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины, 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

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