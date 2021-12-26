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У Путіна назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті" для Росії

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Неділя 26 грудня 2021 13:51
У Путіна назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті" для Росії Фото: прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Безпека Росії знаходиться під загрозою через нібито "обман" Заходу про непросунення НАТО на схід. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, це "питання життя і смерті" для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Протягом двох десятиліть останніх, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека знаходиться під загрозою: знаходиться під загрозою продовження цього самого обману, під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів", - сказав він.

При цьому Пєсков згадав можливе розширення НАТО на пострадянські країни, включаючи Україну.

"Це вже питання, ну, фактично життя і смерті для нас", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Путін буде спиратися на думку військових.

За даними опитування КМІС, у грудні 2021 року 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України. На думку українців, це лише розпалить агресивність Путіна щодо України.

Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

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