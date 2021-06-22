У Путина назвали непривитых россиян угрозой: дискриминация неминуема

Российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих. Поэтому в будущем возможно ущемление в правах для этой категории лиц.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", - отметил Песков.

Он добавил, что те, кто не имеют иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, у кого есть иммунитет.