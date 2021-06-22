У Путина назвали непривитых россиян угрозой: дискриминация неминуема

Российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих. Поэтому в будущем возможно ущемление в правах для этой категории лиц.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", - отметил Песков.
Он добавил, что те, кто не имеют иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, у кого есть иммунитет.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала ужесточать карантинные ограничения на фоне быстрого распространения дельта-штамма коронавируса. Кроме того, принимаются меры по обязательной вакцинации работников некоторых сфер.
В Национальной академии наук прогнозируют, что из-за ситуации в России индийский штамм может появиться и в Украине.