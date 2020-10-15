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У Путина назвали недружественным шагом новые санкции ЕС

Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия даст ответ на новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он назвал их сознательным недружественным шагом ЕС.

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Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль даст тот ответ Евросоюзу, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации.

"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", - сказал Песков.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.

Также ранее в России заявляли, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции.

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