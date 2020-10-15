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У Путіна назвали недружнім кроком нові санкції ЄС

Москва, Четвер 15 жовтня 2020 15:03
У Путіна назвали недружнім кроком нові санкції ЄС
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія дасть відповідь на нові санкції Євросоюзу, які ввели через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він назвав їх свідомим недружнім кроком ЄС.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, Кремль дасть відповідь Євросоюзу, який буде найкращим чином відповідати інтересам Російської Федерації.

"На жаль, це свідомий недружній крок стосовно Росії, Рада ЄС цим рішенням завдала шкоди відносинам з нашою країною", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння Навального. Вони передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і замороження будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Крім того, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.

Також раніше в Росії заявляли, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції.

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