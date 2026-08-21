У Путіна наполегливо заперечують мобілізацію в Росії восени

Кремль не планує масової мобілізації в Росії, яку, як очікувалось, оголосять після виборів до Держдуми восени.
Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Постпред запевнив, що масової мобілізація в Росії наразі не планується.
"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", - зазначив він.
При цьому Небензя додав: "Але подивимося, що станеться після виборів - і хто має рацію, а хто помиляється".
Журналіст також попросив Небензю прокоментувати виїзд росіян до Грузії, що ніби-то й викликане очікуваною мобілізацією восени, але той заперечив і цей факт.
"Я б не сказав, що десятки тисяч молодих росіян тікають до Грузії", – сказав він.
Нагадаємо, майже 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску - і це лише за кілька днів. Таке явище пов'язують з мобілізацією в РФ, яку світова спільнота очікує після виборів до Держдуми, які заплановані на вересень.
І хоча Москва заперечує мобілізацію, нещодавно заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив про ознаки мобілізації у РФ.
За його словами, якщо російський диктатор ухвалить остаточне рішення, українська розвідка фіксуватиме відповідні індикатори.
Окрім цього, у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності. Влада вже шукає нові способи поповнювати армію.