У Путіна наполегливо заперечують мобілізацію в Росії восени

Постпред запевнив, що масової мобілізація в Росії наразі не планується.

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", - зазначив він.

При цьому Небензя додав: "Але подивимося, що станеться після виборів - і хто має рацію, а хто помиляється".

Журналіст також попросив Небензю прокоментувати виїзд росіян до Грузії, що ніби-то й викликане очікуваною мобілізацією восени, але той заперечив і цей факт.

"Я б не сказав, що десятки тисяч молодих росіян тікають до Грузії", – сказав він.