Путіна можуть вигнати з Кремля за успішного контрнаступу України, - британський генерал

Він вважає, що українські військові можуть провести успішний контрнаступ наприкінці весни - на початку літа за умови правильного планування та продовження постачання обладнання та боєприпасів з боку союзників.

Генерал зазначив, що у такому випадку цього року є реальний шанс досягти вирішального результату на полі бою. За його словами, кілька вирішальних ударів, завданих у певних точках на цьому дуже розтягнутому фронті по окупаційній армії, цілком можуть зламати моральний дух російських військових та зламати хребет їхній армії.

"Справа в тому, що вам не обов'язково розбивати армію ґрунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли, і коли вони думають, що програли, вони програли", - сказав він.

При цьому він вважає, що Захід зробив недостатньо для того, аби війна Росії проти України завершилась цього року.

Окрім того, Даннатт зазначив, що незадоволені розвитком війни російські генерали можуть прогнати Володимир Путіна з Кремля.

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виженуть з Кремля", - сказав він.

При цьому генерал не може спрогнозувати, хто прийде замість Путіна. Проте він зауважив, що, на його думку, група людей, група лідерів, які найбільше незадоволені в РФ на цей момент, - це вищий генералітет.