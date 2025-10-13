Путіна можна змусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський

Лідер Кремля Володимир Путін сподівається використати терор, щоб зламати режим опору України. Але цього неможливо допустити - необхідно прийняти рішення щодо постачання систем ППО і ракет найближчим часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.
Він зауважив, що війна на Близькому Сході нарешті закінчується, і це свідчить про те, що після стількох жертв є реальний шанс на мир. Однак війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності.
"Путіна можна змусити до миру - як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується звільнити заручників. Якщо це можливо, то Путіна також можна змусити до відновлення миру", - каже Зеленський.
На його думку, зупинивши Росію зараз країни НАТО не лише допоможуть собі, а й позбавлять своїх лідерів необхідності робити те, що робить Зеленський.
"До настання зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш режим опору. Ми не можемо цього допустити. Тому я закликаю вас виступати у своїх парламентах і урядах за посилення протиповітряної оборони та ракет, які нам потрібні. І рішення щодо систем і ракет потрібно прийняти в найближчі тижні", - сказав Зеленський.
Також Зеленський нагадав, що вчора обговорював із президентом США Дональдом Трампом системи Patriot, ракети Tomahawk, необхідне Україні енергетичне обладнання та необхідність зупинити партнерів, які купують російську нафту.
"Навіть якщо угорці стверджують, що це сприяє їхнім шансам на виборах, у довгостроковій перспективі це підриває безпеку їхньої країни та Європи. Для Путіна кожен мільярд має значення. Не можна бути частиною вільного світу і водночас підтримувати тих, хто хоче його знищити", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk фактично вже ухвалено. Зеленський у відповідь висловив сподівання, що отримання цих ракет змусить Росію "протверезіти" та погодитися на переговори.
У Росії ж на цю заяву відреагували емоційно, назвавши її "серйозним ударом" по так званих російсько-американських відносинах.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков попередив, що передача Україні Tomahawk нібито може спричинити «новий виток ескалації», оскільки ці ракети "можуть мати ядерне оснащення".
Путін же нафантазував, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Детальніше про те, що стоїть за цим рішенням та, чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.