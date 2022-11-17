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У Путіна менше влади та ресурсів: Скібіцький оцінив ймовірність зміни влади в Росії

Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР МО України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У нинішньої Росії набагато менше ресурсів, ніж у колишнього Радянського Союзу. Повалення путінського режиму може відбутись навіть раніше, ніж очікувалось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО України Вадима Скібіцького в інтерв'ю для видання t-online.

Жодних переговорів з Росією до деокупації

Сьогодні ЗСУ має на меті повне відновлення територіальної цілісності України.

"Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ I і Мінськ II, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна", - заявив представник ГУР.

За словами Скібіцького, сьогодні Україна спочатку звільняє території, а вже потім буде вести переговори з Росією.

Режим Путіна слабшає

"У Росії люди починають розуміти, що відбувається. Після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше”, - відзначив Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що звільнення Херсону від окупантів - підриває військові цілі Путіна в Україні.

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