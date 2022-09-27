У Путіна лякають "зміною умов переговорів" з Україною, натякаючи на анексію

Росія нібито все ще готова до мирних переговорів з Україною. Однак умови Москви змінюються "в міру зміни ситуації".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Президент (Путін -ред.) говорив, що Росія, зрозуміло, зберігає свою готовність вести переговори. Але в міру того, як змінюється ситуація, змінюються і умови, про це ми неодноразово говорили", - заявив Пєсков.

За його словами, всі цілі так званої "спеціальної військової операції" залишаються такими як і були.

"Але в даному випадку також на переговорах (Путіна та Ердогана - ред.) було сказано, що з переговорного треку повністю пішла українська сторона, тому спеціальна військова операція продовжується", - додав Пєсков.

Варто наголосити, що ця заява речника глави Кремля пролунала на тлі повідомлень про готовність Путіна оголосити анексію тимчасово окупованих територій України вже цього тижня.

Зазначимо, що станом на зараз, Україна та РФ мирних перемовин не ведуть. Це принципова позиція Банкової, на якій заявляли, що говорити з Москвою будуть лиш після успішного контрнаступу ЗСУ.

При цьому президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях взагалі зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .