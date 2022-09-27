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У Путіна лякають "зміною умов переговорів" з Україною, натякаючи на анексію

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Москва, Вівторок 27 вересня 2022 13:31
У Путіна лякають "зміною умов переговорів" з Україною, натякаючи на анексію Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія нібито все ще готова до мирних переговорів з Україною. Однак умови Москви змінюються "в міру зміни ситуації".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Президент (Путін -ред.) говорив, що Росія, зрозуміло, зберігає свою готовність вести переговори. Але в міру того, як змінюється ситуація, змінюються і умови, про це ми неодноразово говорили", - заявив Пєсков.

За його словами, всі цілі так званої "спеціальної військової операції" залишаються такими як і були.

"Але в даному випадку також на переговорах (Путіна та Ердогана - ред.) було сказано, що з переговорного треку повністю пішла українська сторона, тому спеціальна військова операція продовжується", - додав Пєсков.

Варто наголосити, що ця заява речника глави Кремля пролунала на тлі повідомлень про готовність Путіна оголосити анексію тимчасово окупованих територій України вже цього тижня.

Зазначимо, що станом на зараз, Україна та РФ мирних перемовин не ведуть. Це принципова позиція Банкової, на якій заявляли, що говорити з Москвою будуть лиш після успішного контрнаступу ЗСУ.

При цьому президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях взагалі зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.

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