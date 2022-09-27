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У Путина пугают "изменением условий переговоров" с Украиной, намекая на аннексию

Новина українською →
Москва, Вторник 27 сентября 2022 13:31
У Путина пугают "изменением условий переговоров" с Украиной, намекая на аннексию Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия вроде бы все еще готова к мирным переговорам с Украиной. Однако условия Москвы изменяются "по мере изменения ситуации".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Президент (Путин - ред.) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, изменяются и условия, об этом мы неоднократно говорили", - заявил Песков.

По его словам, все цели так называемой "специальной военной операции" остаются такими, как и были.

"Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана - ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.

Следует отметить, что это заявление спикера главы Кремля прозвучало на фоне сообщений о готовности Путина объявить аннексию временно оккупированных территорий Украины уже на этой неделе.

Отметим, что по состоянию на данный момент Украина и РФ мирных переговоров не ведут. Это принципиальная позиция Банковой, которая заявляла, что говорить с Москвой будет только после успешного контрнаступления ВСУ.

При этом президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях вообще сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

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